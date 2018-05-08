Caspian Energy опубликовал эксклюзивное интервью премьер-министра Турции

2018-05-08 10:42 | www.apa.az | 8

Вышел в свет 103-й специальный выпуск журнала Caspian Energy, посвященный 5-му международному «Caspian Energy Forum Tbilisi– 2018». Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. В новом номере Caspian Energy опубликовано эксклюзивное интервью премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

В Caspian Energy также опубликованы интервью Ахмета Арслана – министра транспорта, судоходства и коммуникаций Турции, Игоря Братчикова - специального представителя Президента Российской Федерации, Каната Бозумбаева – министра энергетики Казахстана, Махмуда Мамедгулиева – заместителя министра иностранных дел Азербайджана. Кроме того, читатели могут ознакомиться с материалами о деятельности SOCAR Georgia Gas, SOCAR Georgia Petroleum, PASHA Bank Georgia, P&G, Ziraat Bank Azerbaijan, Yagmur-2 и Iteca Caspian.

Презентация журнала состоялась в рамках 5-го международного «Caspian Energy Forum Tbilisi– 2018», который посвящен 100-летию образования Азербайджанского и Грузинского государств, а также 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева - основателя современной энергетической и экономической политики, реализуемой в Каспийско-черноморском регионе.

Международный журнал Caspian Energy распространяется в 70 странах мира. На протяжении 19 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий Каспийско-черноморского и Балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в Каспийско-черноморском и Балтийском регионах.