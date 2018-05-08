Скончался главный редактор газеты «Эхо» Рауф Талышинский

2018-05-08 10:44 | www.apa.az | 8

Скончался главный редактор газеты «Эхо» Рауф Талышинский.

Об этом АПА сообщили близкие Рауфа Талышинского.

Отметим, Р.Талышинский родился 16 ноября 1956 года. В 1978 году окончил факультет журналистики Московского Государственного Университета.

Работал в таких газетах, как «Молодежь Азербайджана», «Вышка», «Известия». С 1990 года был одним из руководителей газеты «Айна» / «Зеркало».

С 27 января 2001 года работал главным редактором газеты «Эхо».

Рауф Талышинский был удостоен звания «Заслуженный журналист».