Общественное объединение IDEA инициировало проект "Eko-skaut" (ФОТО)

2017-03-28 17:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Центре культуры в бакинском поселке Зиря состоялась презентация проекта "Eko-skaut", стартовавшего по инициативе Общественного объединения IDEA, сообщили во вторник в объединении.

Проект нацелен на привлечение молодежь к охране природы, поддержку ее в правильном и экономном использовании даров природы, более глубокое изучение и сохранение живого мира, а также на пропаганду среди молодежи полезной экологической работы в обществе.

Проект "Eko-skaut" поможет молодежи понять экологические проблемы, создающие угрозу для планеты, а также позволит участвовать в общественном движении и стать его лидером, привлекая к решению этих проблем других.

Активные члены "Ekoklubа", действующего в пилотных средних школах Баку, были проинформированы о сути проекта, обязанностях эко-скаутов, принципах их деятельности, путях членства в клубе эко-скаутов, получении членской карты и карты высокого статуса, механизме накопления баллов.

Представителям молодежи, пожелавшим вступить в клуб, будут выданы карта члена и кепка, ранец, нагрудный значок, специально изготовленные IDEA.

Новые члены будут называться «молодой эколог», и по мере того, как они будут заниматься полезными для окружающей среды работами и набирать баллы, они получат возможность повысить свой статус. Набравшие достаточное количество баллов эко-скауты будут считаться достигшими последнего этапа, и им будут вручены ценные подарки со стороны IDEA.

В заключение участники церемонии, как первые члены проекта, принесли клятву эко-скаута.

Затем эко-скауты посмотрели документальный фильм «Ширванский национальный парк», снятый в рамках проекта Общественного объединения IDEA «Девять чудес Азербайджана», и посадили цветы на территории экопарка Центра культуры в Зиря.

С информацией о проекте, регистрации, правилах членства, накоплении баллов и др. вопросам можно ознакомиться на сайте: http://www.ideacampaign.org/ecoscout/, и по тел: 012 497 63 16.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)