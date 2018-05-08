Первый заместитель председателя ММ: «20 процентов земель Азербайджана оккупированы, ЕС же защищает там криминальную личность»

2018-05-08 10:55 | www.apa.az | 8

«Всем известно, в каком регионе расположен Азербайджан. Также известно, с какими угрозами столкнулся Азербайджан во время подписания «Контракта века». Гейдар Алиев тоже отметил это. Однако Азербайджану удалось подписать в то время это соглашение».

Как сообщает АПА, об этом на второй сессии в рамках 15-ой конференции Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан в Баку сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, выступая на тему переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, нынешней ситуации в связи с конфликтом.

З.Аскеров напомнил о реализации проекта «Южный газовый коридор», который сегодня будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза: «Сегодня Армения проводит политику террора. В Армении террор – это государственная политика. Автора этой политики Сержа Саркисяна отстранили от власти. Посмотрим, придет ли после Саркисяна к власти в Армении здравомыслящий человек? До тех пор, пока азербайджанские земли будут находиться под оккупацией, в Армении не будет благополучия. Армения должна отказаться от оккупационной политики, и только после этого в регионе может быть восстановлена стабильность. Однако Армения не признает международное право. Почему Евросоюз проводит двойную политику против Азербайджана, но не применяет санкции в отношении страны-агрессора Армении? По вопросу же Украины ЕС проявляет другое отношение к России. 20 процентов азербайджанских земель оккупированы, ЕС же защищает там криминальную личность. Сегодня на оккупированных землях Азербайджана выращивают наркотические растения. Большинство продаваемых в странах Европы наркотических средств выращивают на находящихся под оккупацией территориях».