Зияфят Аскеров: «Если резолюции ООН не будут выполняться, тогда для чего нужна Минская группа ОБСЕ?»

2018-05-08 10:57 | www.apa.az | 9

«В 1994 году нам навязали Минскую группу ОБСЕ. Если резолюции ООН не будут выполняться, тогда для чего нужна Минская группа ОБСЕ? Мы не хотим войны. Но сколько еще мы должны ждать?»

Как сообщает АПА, об этом на второй сессии в рамках 15-ой конференции Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан в Баку сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

З.Аскеров сказал, что в Нагорном Карабахе должен восстановиться суверенитет Азербайджана: «Это ли справедливость, демократия Европы? Этот вопрос мне неоднократно задавали также избиратели».