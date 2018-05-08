Представитель МИД Азербайджана: «Нагорный Карабах не является конфликтной территорией»

2018-05-08 11:07 | www.apa.az | 8

«Я являюсь представителем семьи, изгнанной из Карельского полуострова во времена Второй мировой войны. Потому разделяю ваши чувства в связи с нагорно-карабахским конфликтом».

Как сообщает АПА, об этом на второй сессии в рамках 15-ой конференции Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан в Баку сказала вице-президент Европарламента Хейди Хаутала, выступая с докладом на тему переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Х.Хаутала отметила, что является сторонницей мирного урегулирования конфликта. Приведя в качестве примера конфликтную территорию Западной Сахары, она сказала о наличии проблемы в связи с товарами и услугами на оккупированных территориях. Вице-президент поинтересовалась вопросом борьбы с наркотиками в Азербайджане.

Представитель МИД Азербайджана Камиль Хасыев отметил, что нагорно-карабахский конфликт носит другой характер: «Нагорный Карабах является азербайджанской территорией, и не конфликтной. К нагорно-карабахской проблеме нужно относиться как к проблемам Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и Украины».

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров напомнил, что вопрос об оккупированных территориях Азербайджана также обсуждался с Европейской комиссией: «Территориальная целостность Азербайджана поддерживается резолюциями Совета Безопасности ООН и другими международными документами. Но почему эти резолюции не выполняются? Разве я виноват в том, что родился в Азербайджане и мусульманин? Почему отношение к Южной Осетии отличается от отношения к нагорно-карабахскому конфликту? Если в 1989 году нагорно-карабахский конфликт был рассмотрен с призмы международного права, в мире не было бы других конфликтов. Сегодня в Испании и других европейских странах появляются сепаратистские движения. Я требую справедливости от европейской демократии».

З.Аскеров сказал, что армяне утверждают, что Нагорный Карабах был предоставлен Азербайджану решением Сталина в 1924 году: «У Сталина такого решения не было. Закавказское бюро просто решило оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана».