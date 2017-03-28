Представительство ЕБРР в Таджикистане возглавила азербайджанка

2017-03-28 17:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Новым главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Таджикистане назначена Айтян Рустамова, говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, Рустамова была представлена руководителям государственных ведомств и партнерам ЕБРР, в том числе клиентам из частного сектора, в рамках визита в Душанбе делегации ЕБРР во главе с первым вице-президентом Филиппом Беннеттом.

Рустамова заменила на этой должности Ричарда Джоунса, который вернулся в штаб-квартиру ЕБРР в Лондоне после трех лет работы в Таджикистане.

Рустамова работает в ЕБРР с 2001 года. В последнее время она работала в должности старшего банкира в представительстве ЕБРР в Баку, где осуществляла надзор за реализацией масштабных проектов в области инфраструктуры. Кроме того, она накопила солидный опыт работы в секторе финансовых институтов, в сфере кредитования в национальной валюте, финансирования проектов повышения энергоэффективности, а также малого и среднего бизнеса.

“Я с нетерпением жду того момента, когда смогу присоединиться к сотрудникам ЕБРР, работающим на местах в Душанбе и Худжанде, и внести свой вклад в деятельность банка в Таджикистане. А это и оказание поддержки фермерам, и реализация проектов, позволяющих подготовить экономику страны к изменениям климата, и работа в финансовом секторе, энергетике. Сейчас, когда ЕБРР готовится к празднованию 25-летней годовщины инвестиционной деятельности в стране, я с чувством особого удовлетворения могу сказать, что мы стоим на пороге запуска таких новых программ, как финансирование и консультативное сопровождение женского предпринимательства в Таджикистане”, - сказала Рустамова, слова которой приведены в сообщении банка.

По последним данным, ЕБРР вложил в различные отрасли экономики Таджикистана 645 миллионов евро (700 миллионов долларов).

(Автор: Анвар Мамедов)