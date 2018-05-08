MIDA прокомментировало проблемы, возникшие при продаже квартир через систему «Льготное жилье»

2018-05-08 11:08 | www.apa.az | 8

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) и Министерство транспорта, связи и высоких технологий распространили совместное заявление в связи с проблемами, возникшими в ходе выбора выставленных на продажу квартир посредством электронной системы «Льготное жилье».

Как передает АПА-Экономикс, в заявлении отмечено, что если в обычное время количество одномоментных обращений на портал электронного правительства не превышает 1500, то из-за высокого интереса к проекту «Льготное жилье» количество одномоментных обращений возросло до 10 000. Это привело к перегрузке сайта. «7 мая 2018 года до 11:50 число обращений в системе «Льготное жилье» достигло 60 184, а число одномоментных обращений превысило 16 000. Министерство транспорта, связи и высоких технологий и агентство в оперативном порядке устранили технические проблемы».