Байрам Сафаров: «Армения занята своими проблемами»

2018-05-08 11:14 | www.apa.az | 9

Как сообщает АПА, об этом сказал глава Исполнительной власти Шушинского района Байрам Сафаров, отвечая на вопрос о возможном влиянии происходящих внутри Армении процессов на переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту.

Б.Сафаров отметил, что Армения занята своими проблемами.

«Пусть Армения сначала решит свои проблемы, восстановит стабильность в стране, только после этого она сможет оказать влияние на что-либо. На протяжении 26 лет армянский народ мучается, умирает с голоду. Пусть Армения обратите внимание на условия внутри страны в XXI веке, когда мир развивается, только после этого предъявляет претензии к Нагорному Карабаху. Армения не может иметь каких-либо претензий на Карабах. Международное сообщество знает, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана», - добавил Б.Сафаров.