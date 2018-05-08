Байрам Сафаров: «Я ждал, что Серж Саркисян уйдет раньше»

2018-05-08 11:17 | www.apa.az | 8

«Отставка Сержа Саркисяна немного запоздала. Я ждал, что он уйдет раньше».

Как сообщает АПА, об этом сказал руководитель Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорного Карабаха», глава ИВ Шушинского района Байрам Сафаров.

По его словам, Саркисян является врагом не только азербайджанского, но и армянского народа: «Саркисян и Кочарян придерживались враждебной позиции, чтобы не лишиться власти. По их вине армянский народ сегодня живет в нищете. Саркисян – наш враг. Из-за него погибли невинные люди в Ходжалы. Они сами признают это. Придет время, и они ответят за содеянное перед судом».