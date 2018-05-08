Задержан водитель, скрывшийся с места ДТП в Бузовна

2018-05-08 11:50 | www.apa.az | 8
5 мая во 2-е отделение полиции Хазарского района поступила информация о госпитализации получившей травму жительницы Баку Айнуры Мамедовой.
Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, сотрудники полиции установили, что жительница поселка Бузовна была сбита автомобилем «Mercedes» около 20.00, когда переходила дорогу.
В результате оперативных мероприятий в качестве подозреваемого в совершении наезда был задержан житель поселка Шаган Фархад Джабраилов.
По факту ведется расследование.