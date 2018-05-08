В результате пожара в Масаллы погибли 3 члена одной семьи - ОБНОВЛЕНО

2018-05-08 11:53 | www.apa.az | 8

Число погибших в результате пожара в Масаллы достигло трех.

Как сообщает южное бюро АПА, житель села Тезе Алвады Массалинского района Камран Мурад оглу Азимов (1945 г.р.) скончался по дороге в больницу.

Другие члены семьи в это время находились на первом этаже дома и не спали, поэтому смогли спастись от пожара.

***

07:39

В селе Тезе Авадлы Массалинского района в частном двухэтажном семикомнатном доме общей площадью 180 кв м. произошел пожар.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, при пожаре погибли сын владельца дома Азимов Намик Камран оглу (1973 г.р.), а также его жена Азимова Зейнаб Солтанабад гызы (1983 г.р.). Во время пожара один человек получил ранения, спасены 3 человека.

По данным ведомства, огонь в настоящее время потушен.