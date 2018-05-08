Представитель ЕС: «Евросоюз ничего не импортирует из Нагорного Карабаха»

2018-05-08 12:04 | www.apa.az | 8

«Азербайджан – главный фактор стабильности в регионе»

Как сообщает АПА, об этом на второй сессии в рамках 15-ой конференции Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан в Баку сказал сотрудник Министерства иностранных дел, посол Камиль Хасыев, выступая с докладом на тему переговоров по урегулированию нагорно-

карабахского конфликта.

К.Хасыев отметил, что Азербайджан смог добиться не только двустороннего, а даже трехстороннего формата сотрудничества: «Если мы обратим внимание сегодня на формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия, осуществляются проекты нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В настоящий момент реализуется проект TANAP. Трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Россия-Иран имеет значение для формирования транспортного коридора «Север-Юг». В региональных проектах мы наиболее активные участники. Я был послом Азербайджана в Хорватии. Страны Евросоюза также имеют возможности принять участие в проектах, где задействован Азербайджан. Один из этих проектов – TAP. В ряду участников этих проектов – Греция, Италия, Албания. Когда мы говорим о региональном сотрудничестве, то имеем в виду инициативы, включающие также партнерство с другими регионами».