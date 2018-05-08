AzerTelecom поддерживает образовательные проекты в области информационных технологий ®

2018-05-08 12:12 | www.apa.az | 7

Завершен конкурс международных информационных технологий Golden Byte, проводимый благодаря генеральному спонсорству магистрального интернет-провайдера ООО AzerTelecom, связывающего Азербайджан с международной сетью интернета и при организационной поддержке Компьютерной Академии STEP.

Старт проведению международного конкурса информационных технологий Golden Byte, был дан в феврале, и по сегодняшний день были проведены два полуфинальных этапа. Итоговый региональный финальный этап с целью определения победителей, которые будут представлять нашу страну на международном финальном этапе в городе Киев, в Украине, состоялся 4 мая. В целом, участники регионального финала представили свои проекты в 7 номинациях, и эти проекты были оценены профессиональным жюри, в состав которого входил также и Самир Нуриев, Директор по Коммерческим вопросам компании AzerTelecom. Победители по каждой номинации и участники получили сертификаты от организаторов и подарки от партнеров, которые поддерживали конкурс.

Выступившая на мероприятии Ляман Абасбейли, директор по продажам и работе с партнерами ООО AzerTelecom отметила, что международный конкурс, организованный Компьютерной Академией STEP, направлен на реализацию инновационных идей, продвижение образования в области информационно-коммуникационных технологий, представление нашей молодежью своей страны на престижном международном конкурсе за рубежом, и ООО AzerTelecom заинтересована в поддержке организации этого конкурса в Азербайджане и успешной реализации данного проекта. «Оказание поддержки этому конкурсу со стороны нашей компании в качестве генерального спонсора - наш первый проект в направлении сотрудничества с Компьютерной Академией STEP, и наша компания намерена и в будущем эффективно сотрудничать с этим образовательным учреждением в сфере различных проектов просветительского характера, которые могут способствовать развитию науки и образования», - сказала Ляман Абасбейли.

Отметим, что в церемонии оценки и награждения проектов по номинациям приняли участие Министерство образования Азербайджанской Республики, Инкубационный Центр Bakcell AppLab, а также другие компании, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий страны и оказавшие содействие конкурсу.

Компьютерная Академия STEP начала свою деятельность в 1999 году и является международным учебным заведением, специализирующимся в сфере компьютерного обучения. Академия работает в 16 странах мира включая Азербайджан, и насчитывает в общей сложности 30 000 студентов и 85 000 выпускников.

ООО AzerTelecom является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и главным акционером телекоммуникационного провайдера является первый мобильный оператор Азербайджана - компания Bakcell. AzerTelecom представляет такие телекоммуникационные услуги, как оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, SIP-телефония, FTTx (оптическое волокно до точки х), услуги Дата Центра, VPN (виртуальная частная сеть), услуги VSAT, Корпоративная сеть, Выделенная линия через GSM, Услуги backbone, локальный VoIP, защита от DDOS атак и т.д. Более подробную информацию можно получить на сайте azertelecom.az, а также на страницах компании в социальных сетях Facebook (facebook.com/azertelecom.az) и LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/azertelecom).