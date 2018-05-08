Председатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан: «Мы всегда признавали территориальную целостность Азербайджана»

2018-05-08 12:13 | www.apa.az | 11

В ходе второй сессии в рамках 15-ой конференции Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан в Баку были обсуждены переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и текущая ситуация в связи с конфликтом.

Как сообщает АПА, выступивший в ходе обсуждений председатель Комитета по международным отношением и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов сказал, что этот конфликт представляет угрозу для всей Европы.

Представитель общего секретариата Европарламента Флориан Кармона довела до сведения присутствующих, что, приняв резолюции, Европарламент направил политический месседж: «Однако мы не можем выполнять эти резолюции. Для того, чтобы стать надежным партнером, мы не должны допускать двойных стандартов. Мы работаем над этим. Европейский союз назначил спецпредставителя в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Таким образом мы хотим активизировать усилия в урегулировании конфликта. Потому что этот конфликт влияет и на нас. Мы понимаем, что стабильность в регионе имеет большое значение, и Азербайджан – очень важный партнер в сохранении стабильности на Южном Кавказе. Что же касается Минской группы, Россия является сопредседателем этой группы».

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров не согласился с Флориан Кармон: «Вы говорите, что ваши резолюции носят характер политического месседжа. Однако после этих резолюций Европейский союз применят и санкции. Почему тогда в таком случае в отношении страны-оккупанта Армении не применяются санкции? С другой стороны, в Минской группе наряду с Россией также представлены Франция и США».

Сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан, депутат Джаваншир Фейзиев заявил, что нагорно-карабахский конфликт продолжается уже на протяжении 30 лет: «Люди, которые родились в течение этих 30 лет в семьях беженцев и вынужденных переселенцев, еще не были на этих землях. Мы хотим, чтобы для народов Азербайджана и Армении нашелся мирный путь. В этом вопросе мы ждем поддержки со стороны Европейского парламента. В настоящее время азербайджанский народ наблюдает за происходящими в Армении процессами. Если эти процессы будут способствовать приходу к власти миротворцев в Армении, мирные переговоры могут дать результат. Если конфликт не будет разрешен мирным путем, тогда наши оккупированные земли будут освобождены военным путем. Никто в Азербайджане не сомневается в этом. Возможно, и в Армении никто не сомневается в этом. Этот конфликт также представляет угрозу для Европы. Поэтому на таких встречах мы стараемся выдвигать предложения».

Председатель Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан, депутат от Великобритании Сайяд Керим сказал, что Европарламент всегда демонстрировал свою официальную позицию: «Мы всегда признавали территориальную целостность Азербайджана. Армения должна понимать, что она может участвовать в региональном сотрудничестве, изменив свою позицию. Что касается роли России в конфликте, этот вопрос уже был упомянут в обсуждениях. Мы наблюдаем за изменениями в Армении. Мы будем поддерживать динамику, обеспечивающую в регионе стабильность».