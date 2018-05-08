Гендиректор: «SOCAR Georgia Gas на 20% перевыполнила свои инвестиционные обязательства»

2018-05-08 12:21 | www.apa.az | 9

«SOCAR Georgia Gas на 20% перевыполнила свои инвестиционные обязательства в Грузии».

Как передает местное бюро АПА-Экономикс, об этом заявил генеральный директор компании Азер Мамедов, выступая на V международном форуме Caspian Energy, проведенном при организационной поддержке Caspian European Club в Тбилиси.

Он отметил, что согласно подписанному договору с правительством Грузии в 2007 году, природным газом должны были быть обеспечены 250 тысяч абонентов: «Компании удалось довести эту цифру до 300 тысяч. SOCAR оказывает поддержку проведению в Грузии различных мероприятий в областях культурного наследия, образования, спорта и в других сферах».