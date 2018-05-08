Камиль Хасыев: «Компании стран ЕС добывают золото на наших оккупированных землях»

2018-05-08 12:56 | www.apa.az | 8

«Азербайджан является одним из активных участников регионального сотрудничества. В то же время есть форматы трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Россия-Иран, и другие».



Как сообщает АПА, об этом на второй сессии в рамках 15-ой конференции Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан в Баку сказал сотрудник Министерства иностранных дел, посол Камиль Хасыев, выступая с докладом на тему переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, в отличие от Армении, Азербайджан является членом Евразийского Союза: «Мы ждем от ЕС позиции в отношении эксплуатации природных ресурсов на оккупированных территориях Азербайджана. Компании стран ЕС занимаются добычей золота на оккупированных азербайджанских землях. Мы хотим, чтобы выразили отношение по этому вопросу. Насколько это правильно?».