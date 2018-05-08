Замминистра: «В 2019 году Азербайджан будет основным поставщиком природного газа в Грузию»

2018-05-08 13:16 | www.apa.az | 7

«В 2019 году Азербайджан будет основным поставщиком природного газа в Грузию».

Как передает местное бюро АПА-Экономикс, об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе. Он сообщил, что в 2019 году Азербайджан сможет полностью удовлетворить спрос Грузии на природный газ.

Отметим, что в этом году Грузия отказалась от импорта газа из России. Прогнозируемые поставки газа в Грузию на текущий год составляют 2,689 млрд. кубометров. 99,65% от этого объема приходится на долю Азербайджана.