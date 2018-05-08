Принято Совместное заявление Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан

2018-05-08 13:18 | www.apa.az | 7
Сегодня на второй сессии 15-ой конференции Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан в Баку были вынесены на обсуждение Совместное заявление и рекомендации.
Как сообщает АПА, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан, депутат Джаваншир Фейзиев сказал, что армянские беженцы из Сирии размещаются на оккупированных территориях Азербайджана.
Дж.Фейзиев предложил включить в Совместное заявление поправку, включающую призыв к Армении не размещать армянских беженцев из Сирии на оккупированных территориях Азербайджана. Эта поправка принята не была.
Положение о контроле над оружием в зоне конфликта не было принято из-за возражения азербайджанской стороны.
В Совместное заявление включены положения о сотрудничестве.
Заявление было принято путем голосования.