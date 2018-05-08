Прогноз погоды на завтра

2018-05-08 13:23 | www.apa.az | 6

9 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах слабый туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-18°, днем 25-30°, в Баку ночью 15-17°, днем 27-29° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 750 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 45-50%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 9 мая в первую половину дня ожидается солнечная погода, во вторую – переменная облачность. Будет дуть южный ветер, который сменится на северо-западный. Температура воды в море составит 14-16 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) в первую половину дня будет солнечно, во вторую облачно. Будет дуть слабый южный ветер, который сменится на северо-западный. Температура воды в море составит 18-19 градусов.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы, дожди. Утром и ночью местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 27-32°, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.