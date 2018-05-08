Пашинян стал премьер-министром Армении

2018-05-08 13:40 | www.apa.az | 7

Национальное собрание (парламент) Армении избрало во вторник премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» (Исход) Никола Пашиняна.



Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, во втором туре за кандидатуру Пашиняна, выдвинутого фракциями «Елк», «Блок Царукян» и «Дашнакцутюн», проголосовали 59 депутатов, против – 42. Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении.

В ходе голосования 1 мая Пашиняна набрал лишь 45 голосов из необходимых 53.

С 13 апреля в Армении начались акции протеста, которые возглавил Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саркисяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Саркисяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.



