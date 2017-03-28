Президент Азербайджана: «В этом году в районах на хлопководстве будут обеспечены работой 200 тысяч человек»

2017-03-28 17:48 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Саатлы.

Президент Ильхам Алиев отметил, что необходимо подготовить специалистов сельского хозяйства: «В страну завозятся пивотные оросительные системы, которые в несколько раз увеличивают урожайность. В будущем предусмотрено производство пивотных оросительных систем в стране. В последующие годы возникнет необходимость в новых хлопкоочистительных заводах. В настоящее время действует 22 хлопкоочистительных заводов производственной мощностью 400 тысяч тонн».