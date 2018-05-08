МВД России предупредило армянскую и азербайджанскую диаспоры в связи с шествием «Бессмертный полк»

2018-05-08 13:50 | www.apa.az | 6

В Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве была проведена встреча с представителями армянской и азербайджанской диаспор.

Об этом московскому корреспонденту АПА сообщил председатель Фонда «Развитие и возрождение азербайджанской культуры» Шамиль Тагиев. Он сказал, что сегодня в Главном управлении МВД представители правоохранительных органов встретились с членами азербайджанской и армянской диаспор: «В ходе встречи был обсужден вопрос соблюдения порядка на предстоящем 9 мая в Москве всенародном шествии «Бессмертный полк». Представителям диаспор была выражена обеспокоенность в связи с возможной провокацией, которая может привести, как в прошлом году, к беспорядкам. Представители Главного управления МВД России сказали, что по приказу руководства министерства и оргкомитета шествия «Бессмертный полк» приносить на шествие флаги, символы и атрибуты, которые на имеют отношения к Великой Отечественной войне, запрещено. В противном случае, эти предметы и символы будут отобраны. Разрешается приносить с собой только флаг Российской Федерации, символ Победы и портреты ветеранов Великой Отечественной войны».

Ш.Тагиев обратился к членам азербайджанской диаспоры с призывом соблюдать во время шествия закон и порядок.