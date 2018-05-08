Совет прессы распространил некролог в связи с кончиной Рауфа Талышинского

2018-05-08 14:09 | www.apa.az | 9

Совет прессы Азербайджана распространил некролог в связи с кончиной известного журналиста, главного редактора газеты «Эхо» Рауфа Талышинского.

Согласно информации, поступившей в АПА из Совета, в некрологе говорится, что это большая потеря для азербайджанской журналистики: «Известный журналист, заслуженный журналист республики, главный редактор газеты «Эхо» Рауф Талышинский – Талышинский Рауф Рафаиль оглу скончался на 62 году жизни».

Р.Талышинский был посвятившим себя слову профессионалом. После окончания факультета журналистики Московского Государственного Университета 1978 году работал в газетах «Молодежь Азербайджана», «Вышка». Он был корреспондентом газеты «Известия» из Азербайджана.

Жизнь и творчество Р.Талышинского является примером самоотверженности для его профессии. С самых трудных времен – с 1990 года он руководил газетой «Айна – Зеркало». Своей деятельностью в этом издании, а также в газете «Эхо», главным редактором которого он являлся с 2001 года, Р.Талышинский внес огромный вклад в формирование современной азербайджанской журналистики.



Наш покойный коллега предпринял исключительные усилия по внедрению журналистских ценностей для сообщества, повышению репутации профессии и обучению профессиональных кадров. Отличающийся всегда предприимчивостью, инициативностью, искренностью главный редактор всегда отличался личным подходом к событиям и процессам, а также гражданской позицией. Решительно можно сказать, что он был ценным интеллектуалом.



Смерть Рауфа Талышинского - глубокая скорбь и потрясение для медиа-сообщества Азербайджана. Трудно принимать то, что его больше нет с нами. Выражаем соболезнования его родным, близким и коллегам, желаем терпения. Аллах рехмет элесин!»