Названа предварительная причина смерти Рауфа Талышинского

2018-05-08 14:11 | www.apa.az | 8

Названа предварительная причина смерти главного редактора газеты «Эхо» Рауфа Талышинского. Как сообщили АПА в Объединении судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава, предварительные результаты показали, что у Р.Талышинского был в сердце кардиосклероз, атеросклероз и признаки инсульта мозга.

Предполагается, что это явилось причиной его смерти.

Окончательный результат будет готов через две недели после того, как станут известны результаты лабораторных анализов.

Отметим, тело Р.Талышинского сегодня утром было обнаружено домработницей в его бакинской квартире.