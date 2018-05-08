Первый замминистра обороны Армении подал в отставку

2018-05-08 14:19 | www.apa.az | 8

Первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян подал в отставку.

Как сообщает АПА со ссылкой на Новости-Армения, о принятом решении Закарян сообщил на своей странице в Facebook. Его он объяснил изменением политической ситуации и тем, что руководство Министерства обороны должна формировать команда нового премьер-министра.

При этом Закарян констатировал, что за год по инициативе министра обороны были проведены многочисленные реформы, направленные на модернизацию ВС и укрепление оборонной системы страны: «Надеюсь, что новое руководство Министерства обороны продолжит начатые реформы, доведя их до логического завершения. Буду рад, если оно сможет сделать больше, чем удалось нам за короткий период».