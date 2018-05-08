Стала известна дата проведения церемонии прощания с Рауфом Талышинским

2018-05-08 14:22 | www.apa.az | 7

Церемония прощания с главным редактором газеты «Эхо» Рауфом Талышинским будет проведена завтра в 14:00 в мечети Тезепир.

Об этом АПА сообщил председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов.

Председатель Совета прессы отметил, что после церемонии прощания покойный будет похоронен на кладбище «Гурд гапысы».

Отметим, тело Р.Талышинского сегодня утром было обнаружено домработницей в его бакинской квартире. Предварительные результаты экспертизы показали, что у Р.Талышинского были обнаружены признаки кардиосклероза, атеросклероза и инсульта мозга.

Предполагается, что это явилось причиной его смерти.

Точная причина смерти станет известна через две недели после того, как будут объявлены результаты лабораторных анализов.