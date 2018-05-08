Стал известен текст Совместного заявления Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан

2018-05-08 14:42 | www.apa.az | 9

Стал известен текст Совместного заявления, принятого на второй сессии 15-ой конференции Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан в Баку.

Как сообщает АПА, сопредседатель комитета, депутат Джафаншир Фейзиев сказал, что в заявлении выражается поддержка урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и в соответствии с нормами международного права. В то же время, выражается поддержка безоговорочному возвращению вынужденных переселенцев на свои родные земли.

Кроме того, парламентарии поддерживают подписание нового соглашения о сотрудничестве высокого уровня между ЕС и Азербайджаном.