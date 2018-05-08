Председатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан: «Совместное заявление поддерживает сотрудничество»

2018-05-08 14:43 | www.apa.az | 8

Председатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Сайяд Керим выразил отношение к непринятию предложения азербайджанской стороны, содержащего призыв не размещать на оккупированных азербайджанских территориях армянских беженцев из Сирии.

Как сообщает АПА, председатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что на прошедших обсуждениях приняли участие представители ЕС и парламента Азербайджана, и принятое совместное заявление отражает волю обеих сторон.

С.Керим отметил, что до вынесения заявления на голосование, были осуждены некоторые поправки: «Есть здоровая почва для ведения обсуждений между двумя парламентами. Что касается нагорно-карабахского вопроса, в заявлении поддерживается проведение переговоров. Главным моментом является поддержка открытого диалога в связи с урегулированием конфликта».