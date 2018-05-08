Путин направил письмо президенту Азербайджана

2018-05-08 14:50 | www.apa.az | 6

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Кремля, Владимир Путин поздравил также лидеров Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, а также граждан Грузии и Украины.

В поздравительных посланиях главы государства подчёркивается, что День Победы – священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма.

Владимир Путин особо отметил важность передачи молодому поколению неискажённой правды о Великой Отечественной войне, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого.

Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в годы суровых испытаний, останутся надёжной основой для развития отношений между нашими странами.