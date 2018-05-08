Путин поздравил жителей стран бывшего СССР с Днем Победы

2018-05-08 14:57 | www.apa.az | 8

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации, глава государства поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины.

«В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что День Победы - священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма», - говорится в сообщении.