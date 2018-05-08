В Грузии задержаны 2 гражданина Азербайджана

2018-05-08 15:05 | www.apa.az | 8

В Грузии задержаны 2 гражданина Азербайджана, пытавшихся путем контрабанды перевезти наркотические средства.

Как сообщает местное бюро АПА, об этом на брифинге сказала замминистра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили.

Она заявила, что 7 мая на таможенно-пропускном пункте Карцахи грузино-турецкой границы были задержаны граждане Азербайджана С.Э. (1969 г.р.) и П.Ш. (1982 г.р.): «В ходе обыска в автомобиле были обнаружены 1400 таблеток «субоксина».

По факту в МВД Грузии ведется расследование. Задержанных ожидает наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет или пожизненного срока.