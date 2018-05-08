Кремль выразил отношение к выступлению Михаила Леонтьева в связи с Арменией

2018-05-08 15:07 | www.apa.az | 7

Кремль выразил отношение к выступлению известного российского телеведущего, вице-президента «Роснефть» Михаила Леонтьева в связи с Арменией.

Как сообщает московский корреспондент АПА, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сказал, что не следует обращать внимания на высказывания Михаила Леонтьева: «Эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы в отношении Армении. И так же они не имеют и не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы и братства, которые исторически есть у россиян к армянскому народу. Это были неудачные и неловкие высказывания, на которые не нужно обращать внимания».

Отметим, ранее Леонтьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что Армения на протяжении всей истории является обременением для России. Он сказал, что Армения существует за счет России: «У Армении не было своей государственности и ее не существовало бы, если бы не Россия».