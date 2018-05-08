Житель Лянкярана пытался совершить суицид

2018-05-08 15:37 | www.apa.az | 6

Житель Лянкярана пытался совершить суицид.

Как сообщает южное бюро АПА, происшествие зарегистрировано в селе Ашагы Нюведи Лянкяранского района.

Житель села Кергелан Эльвин Афлатун оглу Мамедов поджег себя во дворе дома Вюсали Баламирза гызы Джафаровой, с которой ранее сожительствовал.

Э.Мамедов был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу. Ему поставили диагноз ожога III-IV степени, состояние Э.Мамедова оценивается как тяжелое.

Причины происшествия пока неизвестны.

Отметим, в январе В.Джафарова на почве семейного конфликта ушла из дома. Э.Мамедов сообщил об этом полиции.

По факту ведется расследование.