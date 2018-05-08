Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2019 году на уровне 3,8%

2018-05-08 16:07 | www.apa.az | 6

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2018 году на уровне 1,8%, в 2019 году - 3,8%, в 2020 году – 3,2%.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в отчете банка Cryptocurrencies and Blockchain: Europe and Central Asia Economic Update. Как отмечается в обзоре, на фоне повышения госинвестиций в ненефтяной сектор на 83%, вырастет ненефтяной ВВП. По оценкам ВБ инфляция в Азербайджане в 2018 году замедлится до 6,4%, в 2019 году – до 4,2%, в 2020 году – до 3,9%.