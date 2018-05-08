Завтра Закир Гасанов отправится в Турцию

2018-05-08 16:36 | www.apa.az | 6

9 мая делегация Министерства обороны в расширенном составе во главе с министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым отбудет в Измир для участия в Дне высокопоставленных гостей, который будет организован в ходе заключительного этапа международных учений «Efes-2018», проводимых в Турции.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, в международных учениях «Efes-2018», которые начались 11 апреля, участвуют более 100 военнослужащих азербайджанской армии.