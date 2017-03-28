В Баку состоялось роуд-шоу, посвященное EXPO-2017 в Астане

2017-03-28 17:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку во вторник состоялось роуд-шоу, посвященное международной выставке EXPO-2017, которая пройдет с 10 июня по 10 сентября в столице Казахстана Астане.

В ходе мероприятия представитель казахстанской национальной компании Астана ЭКСПО- 2017, которая занимается подготовкой к предстоящей выставке, Ернур Кенжебеков рассказал об истории EXPO, проводящегося с 1851 года, и о том, чем будет удивлять зрителей выставка в Астане.

По его словам, за более полуторавековую историю EXPO дало путевку в жизнь многим изобретениям. Именно на этой выставке в разные годы впервые были представлены телефон, фонограф, рентгеновский аппарат, телевещание, сенсорный экран и другие технические новшества, сегодня прочно вошедшие в нашу жизнь. А Эйфелева башня в Париже и Атомиум в Брюсселе, построенные специально для проведения EXPO в этих городах, и сегодня привлекают миллионы туристов.

В 2017 году EXPO впервые пройдет в Центральной Азии и обещает стать событием поистине мирового масштаба – в нем примут участие 115 стран и 18 международных организаций, крупнейшие международные корпорации, ожидаются визиты многих глав государств.

Темой EXPO-2017 станет «Энергия будущего» - основные павильоны и дискуссии выставки будут посвящены новейшим разработкам и проектам в сфере «зеленой энергии», энергосбережения, энергоэффективности, сокращения выбросов в атмосферу и т.д.

Однако темой энергии вставка не ограничится. В период ее проведения в Астане состоится ряд культурных, спортивных и других мероприятий, которые будут интересны для детей и взрослых: международный музыкальный конкурс Turkvision, концерты Linkin Park, Эроса Рамаццотти, Джастина Тимберлейка, Рианны и многих других звезд мировой величины, 73 представления Цирка дю Солей, Чемпионат Азии по художественной гимнастике, выставка Культурных памятников терракотовой армии императора Китая, выставка музея Эрмитаж и многое другое.

Кроме того, каждая из стран-участниц готовит свой павильон, в котором помимо научных достижений и бизнес-возможностей представит свои традиции и культуру. Также будут проведены национальные дни каждой страны. День Азербайджана состоится 9 июля.

Всего за 93 дня выставки в Астане пройдет порядка 3000 культурных, тематических и других мероприятий, то есть примерно 30 мероприятий в день.

Однако планируется, что гости выставки EXPO не ограничатся посещением Астаны. Казахстанскими туроператорами специально к периоду проведения выставки разработаны 73 туристических маршрута по Казахстану, различные по продолжительности и направленности, которые позволят лучше ознакомиться с историей, культурой, кухней и природными красотами страны. Туристы смогут посетить национальные парки и заповедника Казахстана с уникальной флорой и фауной, первый в мире и до сих пор действующий космодром «Байконур», древние города, через которые много веков назад проходил Великий Шелковый путь, игорные зоны и т.д. Кроме того, разработаны туры, совмещающие посещение EXPO в Астане и соседних стран.

Любителям шопинга в период выставки EXPO также не придется скучать – в городе построен новый и самый большой в Центральной Азии торгово-развлекательный центр - MEGA Silk Way, в которым будут представлены магазины многих известных брендов.

Общая площадь выставочного комплекса EXPO-2017 занимает 174 гектара. Все его объекты были построены специально к проведению выставки, обладают уникальным дизайном и, по планам Казахстана, будут рационально использоваться и после завершения EXPO.

В период проведения выставки из Астаны будут запущены новые прямые рейсы во многие страны мира, а периодичность рейсов по действующим направлениям будет увеличена.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova