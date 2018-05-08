Госкомтаможни и Главное управление по борьбе с коррупцией подписали меморандум

2018-05-08 17:08 | www.apa.az | 6

Сегодня в Баку состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Государственным таможенным комитетом (ГТК) и Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Как передает АПА-Экономикс, меморандум подписали председатель ГТК Сафар Мехдиев и начальник управления Кямран Алиев.

Выступивший на церемонии подписания Сафар Мехдиев отметил, что сотрудничество с Главным управлением по борьбе с коррупцией и другими структурами для предотвращения любых возможных правонарушений при осуществлении таможенного контроля даст толчок работе таможенных органов. «Мы мобилизуем все свои усилия для еще большего расширения отношений, направленных на совместную деятельность», - сказал председатель ГТК.

В свою очередь, Кямран Алиев отметил, что подписанный сегодня меморандум пойдет на пользу, как государства, так и общества. «Данный документ играет очень важную роль в обнаружении коррупционных правонарушений между сторонами, предотвращении контрабанды, приводящей к возникновению теневой экономики, а также правонарушений со стороны сотрудников таможенных органов», - сказал он.