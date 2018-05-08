Зачитан приговор главному редактору газеты «Gündəlik Bakı»

2018-05-08 17:37 | www.apa.az | 8

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу главного редактора газеты «Gündəlik Bakı» Габиля Велиева.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был зачитан приговор, согласно которому Г.Велиев приговорен к 4 годам лишения свободы.

Отметим, в результате проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности операции были задержаны главный редактор газеты «Gündəlik Bakı» Габиль Велиев, главный редактор газеты «Bizim dövr» Сурхай Алиев и его заместитель Хикмет Наджафли. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Согласно информации, вошедшая в предварительный сговор группа лиц организовывала встречи женщин с отдельными лицами и вела скрытые съемки свиданий с использованием специальных технических средств, шантажировала их, угрожала отдельным лицам публикациями порочащих сведений и клеветнической информации с целью вымогательства крупной суммы денег, этим способом периодически собирала дань с предпринимателей и работающих в различных организациях лиц. СГБ Азербайджана предотвратила деятельность группы лиц, занимавшейся созданием «рэкетских» изданий на территории Азербайджанской Республики и действующих под видом журналистов этих изданий с целью шантажа и вымогательства. В результате проведенного СГБ расследования было возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства путем угроз, проведения оперативно-розыскной деятельности лицами, не имеющими полномочия на ее проведение, с использованием технических средств, предусмотренных для получения конфиденциальной информации.