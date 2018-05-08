Почтена память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова

2018-05-08 18:07 | www.apa.az | 7

По поручению министра обороны 8 мая группа сотрудников министерства во главе с заместителем министра обороны по личному составу генерал-лейтенантом Керимом Велиевым посетила в Аллее Шехидов могилу Национального Героя Азербайджана Альберта Агарунова.



Как сообщили АПА в Минобороны, после почтения памяти героических сынов Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность и защиту страны минутой молчания, выступившие ораторы еще раз вспомнили славный жизненный путь А.Агарунова и его участие в боях. Было подчеркнуто, что, как и представители других народов, проживающих в нашей стране, этот герой, имеющий еврейское происхождение, всегда считал Азербайджан своей Родиной, сражался за родную землю и отдал свою жизнь за ее независимость и суверенитет.



Следует отметить, что, когда начались бои в Нагорном Карабахе А.Агарунов отправился на фронт и 8 мая 1992 года героически погиб в боях за оборону Шуши.