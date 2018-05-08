Госдума России вновь утвердила Медведева главой правительства

2018-05-08 18:14 | www.apa.az | 7

Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, его кандидатуру поддержали фракции ЛДПР и «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» — высказались против. Голосование было открытым, а вопрос о премьере стал единственным на заседании.

Госдуму посетил президент Владимир Путин, представивший кандидатуру премьера. Президент отметил, что Медведев «возглавлял правительство в сложные годы».



После этого перед парламентариями выступил Медведев, рассказав об итогах и основных направлениях работы правительства. Также он ответил на вопросы представителей фракций.

«Мы сформировали качественную базу, и меньше месяца назад в отчете правительства я уже рассказывал о тех механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которые мы с вами достигли за годы работы предыдущего правительства, которое я возглавлял», — заявил Медведев.

Он пообещал, что в случае его утверждения премьером сотрудничество нового кабмина с Госдумой будет не менее успешным, чем прежнего.





Напомним, накануне, в день инаугурации президента России, правительство ушло в отставку. Тогда же президент выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Медведева, возглавлявшего правительство весь предыдущий срок.

Своими заместителями Медведев предложил назначить Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова.





