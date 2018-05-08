Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

2018-05-08 20:15 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Как передает АПА, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.

«Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что планирует объявить выход США из ядерной сделки с Ираном», — заявил источник издания.

Он также добавил, что «США готовятся восстановить все санкции против Ирана и ввести дополнительные экономические штрафы».