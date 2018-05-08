Трамп и Си Цзиньпин выступили за сохранение санкций против КНДР

2018-05-08 20:41 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР и двусторонние торгово-экономические отношения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Лидеры двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе последние события на Корейском полуострове и сегодняшнюю встречу председателя Си (Цзиньпина) с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент Трамп и президент Си согласились с важностью сохранения действия санкций в отношении Северной Кореи до тех пор, пока она окончательно не свернет свои ядерные и ракетные программы", — говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп "подтвердил свою приверженность тому, чтобы торговые и инвестиционные отношения между Соединенными Штатами и Китаем были сбалансированы и приносили пользу американским предприятиям и рабочим", отмечается в сообщении пресс-службы.