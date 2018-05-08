Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей в мире

2018-05-08 21:30 | www.apa.az | 8

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей в мире. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, впервые за пять лет в списке самых могущественных людей на планете сменился лидер.

Раньше первая строчка в нем принадлежала президенту России Владимиру Путину, однако на этот раз рейтинг возглавил лидер Китая Си Цзиньпин.

Путин в этом году занял второе место и обошел президента США Дональда Трампа, который опустился на третью строчку.

На четвертом месте расположилась первая женщина в списке — канцлер Германии Ангела Меркель. Пятерку замыкает самый богатый человек в мире Джефф Безос — основатель интернет-компании Amazon.com, владелец аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома Washington Post.