Израиль нанес ракетный удар по Сирии

2018-05-09 00:23 | www.oxu.az | 6

Израильские военные нанесли удар по территориям к югу от Дамаска.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на сирийское телевидение.

Атаке подвергся район Кисва, ПВО республики успешно отразила нападение с воздуха.

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) эти сообщения комментировать отказались.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ зафиксировал «подозрительную активность» иранских сил на территориях САР, граничащих с Израилем.

В связи с этим армейское руководство отдало приказ о приведении подразделений армии в состояние повышенной боеготовности.

А.Б.

