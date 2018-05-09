Израиль нанес ракетный удар по Сирии

2018-05-09 00:23 | www.oxu.az | 6
Израильские военные нанесли удар по территориям к югу от Дамаска.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на сирийское телевидение.
Атаке подвергся район Кисва, ПВО республики успешно отразила нападение с воздуха.
В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) эти сообщения комментировать отказались.
Ранее стало известно, что ЦАХАЛ зафиксировал «подозрительную активность» иранских сил на территориях САР, граничащих с Израилем.
В связи с этим армейское руководство отдало приказ о приведении подразделений армии в состояние повышенной боеготовности.