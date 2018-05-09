Лихорадка Эболы возвращается

2018-05-09 01:00 | www.oxu.az | 7

В Демократической Республике Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на AFP.

По данным агентства, на северо-западе страны уже умерли 17 человек.

В свою очередь, AP отмечает, что министерство здравоохранения ДР Конго подтвердило минимум два случая заболевания лихорадкой Эбола.

Отмечается, что специалисты взяли пять образцов в местности Бикоро для лабораторного анализа в Национальном институте биологических исследований, из которых два образца показали положительный результат на Эболу.

В последний раз вспышка этой болезни в Конго была зафиксирована 10 месяцев назад.

Напомним, два года тому назад во Всемирной организации здравоохранения заявили, что лихорадка Эбола больше не угрожает человечеству.

Новая вакцина от этой болезни показала эффективность на 100%.

А.Б.

