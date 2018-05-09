Определились первые финалисты Евровидения 2018 (ВИДЕО, ФОТО)

2018-05-09 01:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Лиссабоне (Португалия) на "Алтис Арена" прошел первый полуфинал международного конкурса "Евровидение-2018", сообщает Trend Life.

Представительница Азербайджана Айсель Мамедова (AISEL) выступила под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере принимали участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

Порядок выступления участников первого полуфинала Евровидения: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.

В финал вышли: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.

Второй полуфинал конкурса состоится 10 мая, финал - 12 мая.