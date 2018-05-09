Азербайджан не прошел в финал «Евровидения»

2018-05-09 01:12 | www.oxu.az | 6

Как сообщалось ранее, в столице Португалии Лиссабоне стартовал первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение».

Как сообщает Oxu.Az, представительница Азербайджана Айсель Мамедова не смогла выйти в финал.

В конкурсе вели борьбу представители 19 стран, но только 10 из них достигли успеха.

Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, F.Y.R, Македония, Хорватия попрощались с финалом.

Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швеция, Ирландия и Кипр продолжат свою борьбу в финале.

Отметим, что второй полуфинал конкурса пройдет 10 мая, а финал 12 мая.

Пярвиз Гусейн

