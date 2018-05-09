"Avroviziya-2018" müsabiqəsinin ilk finalçıları məlum olub (VİDEO, FOTO)

2018-05-09 01:41 | www.trend.az | 7
Bakı. Trend:
Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda "Altis Arena"da "Avroviziya-2018" beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin ilk yarımfinalı keçirilib.
Trend-in məlumatına görə, Azərbaycanı təmsil edən Aysel Məmmədova (AISEL) müsabiqədə ilk çıxış edib. "X my heart" adlı müsabiqə mahnısını yunan bəstəkar və prodüser Dimitros Kontopulos və isveçli Sandra Byorman yazıblar.
İlk yarımfinalda çıxışların ardıcıllığı: Azərbaycan, İslandiya, Albaniya, Belçika, Çexiya, Litva, İsrail, Belarus, Estoniya, Bolqarıstan, Makedoniya, Xorvatiya, Avstriya, Yuyanıstan, Finlandiya, Ermənistan, İsveçrə, İrlandiya, Kipr.
Finala vəsiqə qazandılar: Avstriya, Estoniya, Kipr, Litva, İsrail, Çexiya, Bolqarıstan, Albaniya, Finlandiya, İrlandiya.