Белый дом представил список требований США к Ирану

2018-05-09 01:45 | www.trend.az | 8

США требуют, чтобы Иран отказался не только от потенциальных планов создания ядерного оружия, но и от разработки межконтинентальных баллистических ракет, проведения атак в киберпространстве, создания помех свободе мореплавания в зоне Персидского залива и угроз Израилю. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома в связи с оглашение президентом Дональдом Трампом решения о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, передает ТАСС.

"Президент Трамп ясно дает понять, что иранский режим должен не только навсегда отказаться от разработки ядерного оружия, но и никогда не обладать межконтинентальной баллистической ракетой, прекратить создание ракет, способных нести ядерные боезаряды и передачу баллистических ракет другим", - подчеркивается в документе.

Кроме того, пишут его составители, Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран прекратил "поддержку террористов, экстремистов" и "ставленников в регионе, таких как [ливанская партия] "Хезболла", [палестинское движение] ХАМАС, [афганское радикальное движение] "Талибан" и [террористическая группировка] "Аль-Каида".

Наряду с этим, американская сторона добивается от Ирана отказа от "публично декларируемого стремления уничтожить Израиль" и "угроз свободе судоходства, особенно в Персидском заливе и Красном море", прекращения "эскалации конфликта в Йемене" и передачи оружия мятежникам-хуситам в этой ближневосточной стране, а также кибератак на США и их союзников.

Наконец, США требуют, чтобы Иран положил конец нарушениям прав человека, в первую очередь подавлению акций протеста, и больше не производил "несправедливых задержаний иностранцев", включая американских граждан.

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